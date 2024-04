Decima edizione di “Cantautori italiani e… La nostra musica”,

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 24 aprile Civitavecchia canta insieme a “Cantautori italiani e… La nostra musica”, decima edizione dello show organizzato da “Il Mosaico” per la direzione artistica di Giulio Castello e il coordinamento artistico danza di Elisabetta Senni. Anche quest’anno la serata, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, con il sindaco Tedesco e l’assessore Galizia, è a favore di “La Casa di Cristina Onlus” e all’associazione, che si occupa di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, andrà parte del ricavato. L’appuntamento è per le 20,45 al Teatro Traiano.

Per lo show, presentato da Nicoletta Scirè, si alterneranno sul palco le voci di Irina Arozarena, Lucy Campeti e Maria Grazia Di Valentino con le coreografie di Elisabetta Senni (Centro Danza Classica e Contemporanea), Gabriella Moroni (Dance World di Allumiere), Alessandra Baghini (Arci Uisp Campo dell’Oro), Laura Farina ((Taf), Chiara Sabella (Believe Dance Studio), Laura Moggi (Vip Club), Tiziana Orsomando (Danzero di Santa Marinella) e Desiree Benevieri (Dance For Fly)