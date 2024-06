Grasso: “Uso civico nella Tenuta delle Mortelle, la delibera regionale segna una svolta decisiva”

CIVITAVECCHIA – “La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e al Bilancio Giancarlo Righini, ha approvato la delibera che attesta l’inesistenza del vincolo di uso civico sulle aree ricadenti nella Tenuta delle Mortelle.

“Dopo un passato di promesse mai mantenute – commenta il candidato sindaco Massimiliano Grasso – la nuova giunta regionale ha preso una decisione forte e concreta. Il tutto a poco più di un anno dalla sua entrata in carica”.

L’importante provvedimento regolarizza una problematica annosa e che permette a circa 500 famiglie di programmare il proprio futuro con maggior tranquillità.

La delibera approvata – continua Grasso – segna una svolta decisiva e rappresenta è un’ulteriore dimostrazione di quanto la filiera amministrativa tra Governo, Regione e Comune possa portare risultati tangibili. Uno dei primi passi, per la nostra amministrazione, sarà voltare subito pagina nei rapporti con tutti gli enti interessati, all’insegna di una nuova sinergia istituzionale da costruire con l’impegno di tutti gli attori in campo”.

Proprio Giancarlo Righini, insieme alla consigliera regionale Emanuela Mari, prenderà parte a un incontro organizzato dal candidato sindaco Massimiliano Grasso in cui verranno illustrati ai cittadini sia la delibera che il piano d’azione per risolvere definitivamente il problema degli usi civici. L’appuntamento è per martedì 18 giugno alle 17 a Corso Centocelle”

Ufficio stampa Massimiliano Grasso