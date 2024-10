Sei Ore del Mare: la Mtb Santa Marinella al top nella gara di casa

SANTA MARINELLA – Da Mtb Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo

La Mtb Santa Marinella continua a mantenersi in egregia condizione fisica e a togliersi belle soddisfazioni nella gara di casa che ha organizzato alla pineta di Castel Fusano con la Sei Ore del Mare.

A condividere gli sforzi con la squadra presieduta da Stefano Carnesecchi la Polisportiva Icaro nell’allestire il percorso interamente disegnato all’interno della pineta del Camping Internazionale di Castel Fusano su un tracciato di 8 chilometri con poco dislivello e un centinaio di atleti sulla linea di partenza.

Di spicco la vittoria di Gianfranco Mariuzzo, Ludovico Cristini e Tiziano Carraro (quest’ultimo proveniente dalla squadra veneta della Spezzotto Bike Team) nella gara dedicata ai team da tre elementi nella quale si sono classificati al terzo posto Massimiliano Chiavacci, Emanuele Zena e Federico Forti.

Molto bene anche il team da due elementi formato da Marcello Befani e Fabrizio Bertacco (alla sua prima gara della stagione con la casacca della Mtb Santa Marinella, al rientro dopo un infortunio) che ha concluso al secondo posto.

Tra i solitari ottime le performances di Fabio Giammarchi e Lorenzo Borgi che hanno colto il primato rispettivamente tra i master 6 e i master 7, non da meno anche Andrea Mainardi (3°M6), Maurizio Gianni (3°M2), Andrea Somma (9°M4) e Stefano Carnesecchi (10°M6). Al via anche Gianluca Piermattei che si è cimentato tra i solitari con una bici gravel concludendo la propria prova al terzo posto tra i master 6.

In occasione della Sei Ore del Mare, ha chiuso i battenti il circuito Endurance Prestige Italy dove Fabio Giammarchi ha conquistato la maglia di leader nella categoria master 6 e Claudio Pellegrini ha terminato in seconda posizione sempre tra i master 6. Epilogo anche per l’ECS Tour 2024 in cui lo stesso Giammarchi è riuscito a cogliere la vittoria in questo circuito dedicato alle gare endurance laziali.

Stefano Carnesecchi: “Faccio un plauso a tutti i miei atleti che sono stati autori di una prestazione sfavillante in tutte le categorie. È stata archiviata un’ottima edizione della Sei Ore del Mare, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo organizzativo. Un grazie per l’ospitalità a Gianluca Palombi e a tutto lo staff del Camping Internazionale di Castel FuSano, alla Protezione Civile, alla Polisportiva Icaro di Enzo Martino, ai nostri sponsor e a tutti coloro che hanno dato manforte a questa manifestazione che chiude, per il momento, tutta la nostra attività dedicata alla mountain bike per concentrare gli sforzi sul ciclocross fino a gennaio”.

