Mtb Santa Marinella, quarto posto di Gianfranco Mariuzzo nel ciclocross all’Internazionale di Jesolo

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella entra a pieno ritmo nell’attività ciclocrossistica. La società presieduta da Stefano Carnesecchi ha iniziato il suo cammino per l’autunno-inverno 2024-2025 alla ricerca di nuovi successi e di gratificazioni a livello regionale e nazionale.

Al debutto stagionale in questa disciplina Gianfranco Mariuzzo che ha ottenuto il quarto posto tra i master di quarta fascia dai 60 anni in su e anche della sua categoria master 7 all’Internazionale di Jesolo in Veneto.

Altra gara di ciclocross in terra viterbese in occasione del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti che ha aperto i battenti a Faleria. Tra i protagonisti della formazione santamarinellese Claudio Albanese (3°M7), Vincenzo Scozzafava (3°M8), Giuseppe Calò (4°M4), Mauro Gori (2°M7) e Daniele Bagnoli (4°M6).

Ma tutti gli sforzi del sodalizio altolaziale sono diretti verso l’organizzazione materiale della Sei Ore del Mare a Ostia Lido nella pineta di Castelfusano con il patrocinio del X Municipio di Roma Capitale. Un percorso con poco dislivello che metterà alla prova gli specialisti delle gare endurance per la validità di quarta prova del campionato regionale CSI Lazio, sesta ed ultima prova del circuito nazionale Endurance Prestige Italia. Tra mare, pineta e single track lungo l’anello di 9 chilometri, aperto sia alle mountain bike che alle bici gravel a scopo promozionale, la gara endurance avrà inizio alle 10:00 con termine previsto alle 16:00 come da regolamento.