“La partita di Natale” in scena al Granari Spazio Off sabato 9 dicembre

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con il cartellone del Granari Spazio Off dedicato agli artisti del territorio sabato 9 dicembre alle ore 21:00, in cui si potrà assistere a “La partita di Natale”della compagnia “The Alpha Sapiens”. Lo spettacolo è scritto da Danilo Catalani, autore anche dal libro da cui è tratto ossia “La partita di Yrpes”, e diretto da Roberto Fiorentini, entrambi in scena con l’accompagnamento musicale di Giovanni Cernicchiaro.

Di seguito la sinossi dello spettacolo:

Nei pressi della cittadina di Ypres gli spari della Grande Guerra, per una notte, si diradano fino a cessare. Accade una magia che per anni gli Stati Maggiori degli eserciti inglese e tedesco, cercheranno di tenere nascosta. Questa è la storia di quando centinaia di soldati tornarono ad essere umani e la storia di un vecchio pallone di cuoio. Ma è soprattutto la storia di due nemici, Scott e Hans, che in una notte magica ed inaspettata, scoprirono di avere molte cose in comune, tante da rendere loro difficile capire perché fossero costretti a spararsi addosso, dietro due opposte trincee, in mezzo al fango, al freddo, ai topi e sotto una pioggia incessante. In scena tre personaggi: un narratore, in frac, che introduce, spiega e racconta, ma si occupa anche di fare dal vivo una colonna sonora, cantando e suonando la chitarra e un pad con gli effetti elettronici, che mette insieme canti tradizionali natalizi e musica rock. Di questo personaggio possiamo solo dire che sembra guardare dall’alto le terribili vicende della guerra vissute dagli altri due protagonisti. Poi i due nemici. Scott Mc Caw, 2° Battaglione degli Scots Guard e mediano della squadra di Edimburgo Heart of Midlothian. E Hans Shumann, del 139° Reggimento Sassoni e centravanti del Viktoria Magdeburg.

Ognuno dal suo lato della barricata, i due soldati ci racconteranno l’orrore della guerra e la poesia dei piccoli momenti di fratellanza nella vita delle trincee, la struggente nostalgia della lontananza da mogli, figli e fidanzate e la paura che ti attanaglia quando sulla tua testa piovono i colpi di mortaio.

E tutto questo fino ad una notte speciale, la notte di Natale del 1914, quando, non si sa perché, i soldati smisero di sparare ed uscirono a scambiarsi doni e bottiglie di liquore. Hans e Scott si stringeranno la mano, fumeranno insieme la pipa, si mostreranno le foto di chi hanno lasciato a casa e giocheranno a pallone, mettendo fucili e cappotti per fare le porte, tutti contro tutti, come si giocava per strada in Scozia ma anche in Germania. Poi, però, la magia finirà e ciascuno tornerà dentro al suo buco nel fango, non prima, però, di essersi scambiati le spille della propria squadra di calcio ed un segreto che riguarda Hans e sua moglie Margarethe.

Per prenotarsi è necessario utilizzare la piattaforma Billetto cercando il titolo dello spettacolo nell’apposita sezione