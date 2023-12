Dall’8 al 10 dicembre, il “Magico Mondo del Natale” promosso da Amici del Fondo Ranalli-ODV

CIVITAVECCHIA – Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2023, dalle 16 alle 20, il gruppo Donna Arte

dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli-ODV, in collaborazione con l’Associazione Archeologica Centumcellae e con il patrocinio del comune di Civitavecchia, darà vita ad un evento prenatalizio con la Mostra di artigianato al femminile “Il magico mondo del Natale”.

La manifestazione, inaugurata l’8 dicembre dalla presidente dell’associazione, Maria Grazia Verzani, si terrà’ in Piazza Leandra 5 e il traffico sarà interdetto ai mezzi a motore.

Numerose le partecipanti, tra le quali un’orafa aretina e artigiane dell’argento dell’Atelier Villa stella di Santa Marinella e del laboratorio orafo “TrA” di Civitavecchia, creative dell’arte sartoriale e del costume teatrale, della ceramica, della resina, decorazioni, arte del riciclo, dipinti e ricamo artistico.

Saranno presenti con le loro opere:

Romina Azzolin

Elena Bassetti

Giuliana Biagioli

Maria Grazia Cubisino

Luigia Galeotti

Eleonora Garbi

Giulia Lombi

Stefania Niccolini

Anna Lucia Palma

Delia Pasquale

Marina Peluso

Ameté Pierozzi

Mara Prezioso

Ornella Sorice

Giorgia Stella

Annamaria Tricomi

Paola Trotti

E’ prevista anche la presenza, come ospite straordinario, di Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bambini.

Interventi diversi: gli alunni della scuola primaria Cialdi reciteranno le loro poesie, gli studenti del Liceo scientifico si esibiranno in un concerto di flauti nella chiesa della Stella, Giancarlo Peris e Maurizio Puppi presenteranno le loro poesie in dialetto civitavecchiese, Marina Marucci racconterà il Natale romano degli anni ’60, Ametè Pierozzi, nota artista di strada presente anche a Tolfarte, si esibirà in una spettacolare danza sui trampoli.

Un piccolo buffet sarà a disposizione del pubblico. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Bellu e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione

AMICI DEL FONDO RANALLI – ODV