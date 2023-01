SANTA MARINELLA – “Come promesso, dopo oltre 10 anni di indifferenza, questa amministrazione ha avviato i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia dell’apparato radicale degli alberi di pino nella caratteristica Piazza Trieste di Santa Marinella”.

Lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei, la delegata al centro storico Maura Chegia e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella, informando che la durata dell’intervento sarà di circa 30 giorni.

“Dopo circa un mese la storica e caratteristica Piazza Trieste tornerà ad essere cornice di eventi e manifestazioni culturali. Con l’aiuto tecnico di un agronomo ed una ditta specializzata che ha svolto interventi anche a livello nazionale – prosegue il primo cittadino – stiamo provvedendo alla salvaguardia dei pini ed alla messa in sicurezza del manto stradale fino ad oggi compromesso dalle radici degli alberi. L’intervento, che sarà eseguito per un importo di 25 mila euro, consisterà nella rimozione di tutte le radici superflue che nel tempo hanno creato l’alterazione della pavimentazione e nella stabilizzazione degli alberi che dovranno essere ancorati al terreno per evitare una successiva possibile caduta. La seconda fase dei lavori comprenderà invece l’asfaltatura del manto stradale che costeggia Piazza Trieste. La pavimentazione, ad oggi sconnessa in alcune parti per la presenza delle radici, sarà ripristinata e il caratteristico centro storico tornerà ad essere percorribile in totale sicurezza. Determinazione e costanza caratterizzano questa amministrazione, sempre pronta a dare risposte concrete alla cittadinanza”.