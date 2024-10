L’Amministrazione incontra il Circolo Nautico Riva di Traiano

CIVITAVECCHIA – Sabato scorso, l’Amministrazione comunale è stata presente presso il Circolo Nautico Riva di Traiano, rappresentata dal delegato allo sport Patrizio Pacifico e dalla consigliera Lucia Aprea. Accolti dal presidente Alessandro Farassino, dal direttore sportivo Giuseppe Borrelli de Andreis e dalla tesoriera Cecilia Mazzoni la delegazione ha avuto modo di conoscere da vicino le numerose attività del circolo e le sue ambizioni per il futuro.

Il Circolo è rinomato a livello nazionale per l’organizzazione di importanti competizioni, come la prestigiosa Regata Roma, una manifestazione che richiama velisti da tutta Italia e rappresenta un evento di punta nel panorama velico nazionale. Durante l’incontro, si è discusso di come questa e altre gare possano contribuire alla promozione del nostro territorio, attirando appassionati e turisti da ogni parte del Paese.

“Il Circolo Nautico Riva di Traiano è un’eccellenza del nostro territorio,” ha dichiarato il delegato allo sport Patrizio Pacifico, “e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, come la vittoria di Giulia Fava a bordo di Luna Rossa nella prima America’s Cup Femminile.”

La consigliera Lucia Aprea ha aggiunto: “La passione e la qualità tecnica del Circolo hanno formato tanti campioni che portano alto il nome di Civitavecchia nel mondo della vela.”

Il sindaco Marco Piendibene ha voluto sottolineare l’importanza della visita: “Civitavecchia ha un legame storico con il mare, che rappresenta una porta aperta verso il mondo. Attraverso realtà come il Circolo Nautico, possiamo rafforzare questa tradizione e proiettare la nostra città su un palcoscenico internazionale, creando opportunità di crescita e sviluppo per l’intera comunità.”

La visita ha fornito spunti di riflessione su come valorizzare e potenziare il ruolo di Civitavecchia come punto di riferimento nel panorama velico nazionale e internazionale.