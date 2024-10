ZLS, D’Antò: “Opportunità cruciale per Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Accogliamo con soddisfazione la decisione della Regione Lazio di istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS) che collegherà 29 comuni alle aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per potenziare infrastrutture e trasporti, incentivare investimenti, promuovere la crescita delle imprese e creare nuove opportunità di lavoro nei settori della Blue Economy e dell’eco-innovazione”.

Così l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Civitavecchia Vincenzo D’Antò commenta la scelta comunicata dalla Regione.

“La ZLS offrirà vantaggi significativi, tra cui agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche e il miglioramento delle connessioni ferroviarie e stradali. L’obiettivo è attrarre nuovi investimenti, rafforzare la competitività e integrare le aree costiere e interne, favorendo uno sviluppo economico sostenibile.

Per Civitavecchia, questa è un’opportunità cruciale, che auspichiamo possa stimolare le imprese ad investire sul nostro territorio. La ZLS diventa così un ulteriore elemento da discutere al tavolo del MIMIT per agevolare il phase-out dal carbone e, insieme a interventi governativi mirati, può avviare quei processi di attrattività necessari per superare l’attuale clima di incertezza e preoccupazione.

Accogliamo positivamente anche le dichiarazioni del Vice Presidente della Regione Lazio, Angelilli, in merito all’istituzione di tavoli tecnici per chiarire il ruolo di Enel sul territorio durante e dopo il phase-out, garantire la continuità lavorativa per le imprese della filiera, e verificare la disponibilità di aree su cui l’Amministrazione Comunale sta svolgendo un lavoro considerevole. L’obiettivo è sviluppare progetti industriali e logistici che offrano soluzioni concrete all’occupazione locale. Inoltre, il potenziamento del trasporto ferroviario a fini logistici, anche grazie alla ZLS, potrà ora ricevere l’attenzione necessaria per portare benefici a tutta la Regione.

A questi tavoli di confronto, essenziali per definire il futuro di Civitavecchia” conclude D’Antò, “l’Amministrazione Comunale garantirà convintamente un contributo qualificato, affinché si possano prendere le decisioni migliori sia per lo sviluppo economico che per la tutela ambientale del territorio”.