Omicidio Camelia Ion, Piendibene: “Confido nel lavoro delle forze dell’ordine”

CIVITAVECCHIA – “Con immenso dolore e sconcerto apprendo della tragica morte di Camelia Ion, sembrerebbe colpita a morte dall’ex compagno.

L’orrendo delitto è avvenuto come sapete nel retro della stazione ferroviaria.

Camelia Ion non c’è più, la sua vita è stata spezzata da un atto violentissimo. Il suo ex compagno ora è stato arrestato. È insopportabile il rumore di queste donne uccise, sono decine da inizio anno, una scia di sangue che non riusciamo ancora ad arrestare” – dichiara il Sindaco Marco Piendibene. “Confido nel lavoro delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.”

“Come donna e delegata alle politiche di genere del Comune di Civitavecchia esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Camelia e ribadisco che per la lotta contro ogni forma di violenza è necessaria una rivoluzione culturale per proteggere la vita, la dignità e la libertà di ogni donna di essere se stessa e ad essere viva e libera” aggiunge la consigliera comunale Valentina Di Gennaro.