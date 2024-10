Asl Roma 4, si torna in aula per promuovere la salute

CIVITAVECCHIA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, ripartono le attività di sensibilizzazione, informazione e promozione della salute che il Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4 dedicata agli studenti.

Il progetto, Scuole che Promuovono Salute, è nato lo scorso anno con l’obiettivo di offrire agli istituti comprensivi e superiori del territorio di competenza aziendale un pacchetto di attività, strutturate e coerenti con le caratteristiche delle diverse fasce di età coinvolte, per informare e sensibilizzare, docenti e alunni, alle differenti tematiche legate alla salute e al benessere psico-fisico, dall’educazione all’affettività a quella a tavola, dalla sicurezza a casa o a scuola come in strada.

In queste settimane sono già diverse le scuole che hanno dato la loro adesione alle differenti attività e per partecipare c’è tempo fino a fine ottobre. Occorre iscrivere la Scuola sul portale regionale (www.spsretelazio.it) e compilare il modulo, inviato a tutte le segreterie scolastiche, con la scelta delle attività Asl/regionali proposte e inviarlo alla casella di posta elettronica scuolesalute@aslroma4.it .

“I risultati ottenuti nella passata edizione – ha spiegato il dottor Luca Casagni, referente Asl Roma 4 Scuole che Promuovono Salute – sono l’esempio di come la scuola può essere un volano importante di prevenzione diffondendo buone pratiche tra gli studenti e gli insegnanti, che diventano poi abitudini di vita. Lo scorso anno abbiamo coinvolto nella Rete SPS il 100% degli Istituti presenti sul territorio Asl e di questi la metà ha aderito alle attività proposte e il restante ha scelto progetti propri che guardano alla prevenzione e promozione della salute. In questa edizione abbiamo deciso di ampliare l’offerta con 4 buone pratiche calibrate sui risultati emersi dalla rilevazione dei bisogni delle scuole”.

Nell’offerta, anche per l’anno 2024-2025, sono presenti i PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che coinvolgono gli studenti delle scuole superiori in attività sul campo nei servizi sanitari, come il Consultorio, o presso lo Sportello antiviolenza della Procura di Civitavecchia, con l’obiettivo di fargli conoscere le diverse professionalità sanitarie e confrontarsi con il mondo del lavoro.

“Il programma – ha concluso il Direttore Sanitario Asl Roma 4, la dottoressa Simona Ursino – incoraggia le scuole a diventare ambienti in cui la salute è vista come un valore da coltivare attivamente, non solo attraverso l’istruzione formale, ma anche mediante l’adozione di comportamenti quotidiani positivi. Solo così si può sperare di instillare nei giovani quelle abitudini sane che li accompagneranno per tutta la vita”.