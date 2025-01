L’Associazione “Porta d’Etruria” promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici durante i saldi invernali

CIVITAVECCHIA – “In occasione dell’inizio dei saldi invernali, l’Associazione “Porta d’Etruria” invita tutti i clienti a scegliere i mezzi pubblici per i propri spostamenti, promuovendo un approccio sostenibile agli acquisti e contribuendo a un ambiente più sano e vivibile.

L’utilizzo dei mezzi pubblici non solo permette di effettuare gli acquisti in totale serenità, evitando lo stress legato alla ricerca di parcheggi, ma rappresenta anche un gesto concreto per ridurre l’impatto ambientale e decongestionare le aree di maggior afflusso cittadino. Grazie a questa scelta, gli spazi all’aperto possono essere dedicati ad attività sociali, creando un clima più accogliente per tutti.

Per incentivare questa buona pratica, durante i giorni di saldo l’Associazione offrirà un caffè gratuito a tutti i clienti che mostreranno un biglietto valido dei mezzi pubblici presso i punti vendita aderenti. Un piccolo gesto per ringraziare chi contribuisce a rendere Civitavecchia più sostenibile e a vivere le vie dello shopping con un approccio più consapevole.

“Siamo convinti che l’utilizzo dei mezzi pubblici rappresenti una scelta responsabile e utile per migliorare la qualità della vita in città, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza come i saldi,” ha dichiarato Stefano De Paolis, Presidente dell’Associazione “Porta d’Etruria”. “Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sostenibilità e offrire un incentivo concreto per premiare chi sceglie questa strada.”

L’Associazione invita tutti i commercianti e le istituzioni locali a collaborare per il successo di questa iniziativa, contribuendo a creare un ambiente cittadino più vivibile e accogliente per residenti e visitatori”