Fontana: “Dopo il rifacimento del sedime stradale niente strisce a Corso Centocelle”

CIVITAVECCHIA – Dal Dott. Remo Fontana, Sportello di Ascolto sulla Sicurezza, riceviamo e pubblichiamo:

“Sembra oramai essere divenuta una consuetudine: lo confermano i fatti.

Si perché, fu solo dopo il mio intervento, che, dopo giorni e giorni, fu ridipinta tutta l’importante ed essenziale segnaletica orizzontale, allo snodo/rotatoria, posti sotto il Palazzo di giustizia sull’importantissima arteria viaria di via Terme di Traiano, altamente trafficata in ogni momento del giorno e della notte.

Un detto dice, che l’asino nella buca ci cade una sola volta, ma sarebbe meglio parlare al condizionale e dire, “….ci dovrebbe cadere….”, perché sembra proprio che non sia così.

Già, perché, poco prima di Pasqua, fu ripristinato il sedime stradale dell’area pedonale urbana di corso Centocelle, proprio come nel caso sopra accennato. Scelta a dire il vero non poco opinabile, perché su quel tratto viario, essendo isola pedonale, dovrebbe essere consentito il transito di poche, determinate, categorie di veicoli, anche se non è poi sempre così, tuttavia a parte questo, non pretendo di essere un tecnico, ma la strada non appariva così disastrata, almeno tanto quanto, altre strade della Città, che in taluni casi, sembrano un vero e proprio percorso di guerra.

Ma tutto ci può stare, più o meno, anche se le scelte dell’amministrazione, specie per quanto riguarda la viabilità, appaiono sempre più illogiche, per non considerare poi i fondi economici necessari per realizzarle, che potrebbero essere destinati a vere urgenze, se non addirittura, emergenze.

Ma, ormai, ancora una volta, il danno è fatto, ops, la strada è fatta, ma, mi chiedo e giro la domanda ai soliti lungimiranti, gli attraversamenti pedonali dove sono finiti?

Qualcuno parla tanto della nuova razionalizzazione dellesoste e dei parcheggi. Allora, viene spontaneo chiedersi: ma non è che la mancata realizzazione delle strisce pedonali, è parte di questo grande progetto, visto che al loro posto, ora sostano i veicoli, aggiungendo difficoltà, su difficoltà e soprattutto pericolo, per i pedoni che debbono attraversare la sede stradale?

Stupisce ancora di più il fatto che questa situazione, interessa proprio il centro cittadino, quello che non dovrebbe sfuggire agli occhi attenti della politica e degli uffici competenti e dove ogni giorno, passano migliaia di civitavecchiesi, (che pagano le tasse) e, tantissimi turisti”