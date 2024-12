Weekend di successo per le giovanili del Rugby Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Una trasferta nella capitale vede, domenica 15 dicembre, un buona e vincente UNDER 12 biancorossa.

Coach Maddaloni della Under 12 al termine degli incontri:

“Continuiamo ad avere problemi sul mantenimento del possesso sui punti di incontro e il recupero dei palloni “sporchi” , in difesa comunque si sono visti molti più placcaggi ma pochi recuperi, un po a causa nostra per poca reattività ma anche perché abbiamo giocato contro squadre fisicamente più attrezzate. In attacco sicuramente da migliorare l’attacco nello spazio e degli spazi soprattutto, tuttavia hanno tenuto bene l’intensità e hanno dato il max, le individualità di alcuni ci hanno dato una mano, nel complesso su vedono miglioramenti di tutti”.

Sabato 15 dicembre giornata fantastica in quel di Sacrofano, le compagini UNDER 14 della CRC Civitavecchia/ URL Ladispoli si sono confrontate con il Villa Pamphili e il Nuovo Salario.

Sotto la guida degli allenatori Flavio Lauri e Stefano Bucci i rugbisti della UNDER 14 CRC/URL hanno affrontato il Villa e Salario dimostrando di voler e soprattutto di giocare divertendosi.

A fine partita così Lauri e Bucci:

“Avversari di tutto rispetto con una elevatissima qualità di gioco, ma i nostri Leoni hanno subito preso le misure all’avversario affrontandoli con l’entusiasmo e la grinta che solo i grandi felini possono avere. Risultati di tutto rispetto, i nostri ragazzi hanno tenuto benissimo il campo rispondendo con placcaggi e ripartenze fino allo sfinimento loro e dell’avversario. A fine partita i tecnici dichiarano: una vittoria e una sconfitta fanno dei nostri ragazzi dei grandi giocatori che stanno crescendo sportivamente, atleticamente e soprattutto stanno esprimendo il massimo nel gioco. L’esperienza accumulata nella nebbia e nel freddo di Sacrofano ci fa crescere come atleti e come uomini. Un ringraziamento va alle famiglie che ci seguono e supportano sempre e rappresentano il 16 uomo in campo”.