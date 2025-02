Il Rugby Civitavecchia scende in campo contro il Villa Pamphili Rugby

CIVITAVECCHIA – Sia la scorsa settimana che questa al club biancorosso del Moretti Della Marta si è analizzato e si è la lavorato molto non solo dal punto di vista fisico-atletico, c’è stata una ottima amichevole a Roma con Rugby Roma Olimpic Club 1930, ma anche dal punto di vista mentale per il black out iniziale di inizio partita con il Firenze.

Head Coach De Nisi e gli Assistent Coach hanno parlato molto con i seniores per far comprendere loro che bisogna entrare in partita con la giusta mentalità , quindi servirà continuità, costanza e impegno con la giusta cattiveria escludendo naturalmente i cartellini gialli o rossi per raggiungere l’obiettivo.

Quale sarà l’obiettivo di domenica contro il Villa Pamphili Rugby?

De Nisi- Abbiamo avuto una settima di riposo per ricaricare le batterie ma anche per avere un confronto importante tra staff e giocatori

Domenica abbiamo il dovere di fare un Prestazione importante al Moretti .

Quale dovrà essere l’atteggiamento dei seniores biancorossi per battere i biancoverde?

De Nisi – Dobbiamo ripartire dal secondo tempo visto a Firenze ma con la volontà da parte di tutti di non commettere errori o fare regali all’avversario.

Provare a giocare per 80 minuti senza mai prendersi pause.

Abbiamo il massimo rispetto dell’avversario e stiamo preparando al meglio la partita ma abbiamo anche l’obbligo di rispettare noi stessi.

“Il lavoro paga sempre bisogna solo avere fiducia e saper attendere”.

Turno domenicale quindi il 16 febbraio per il Rugby Civitavecchia che, dopo la sosta , scende in campo di fronte al pubblico amico. Avversaria di turno il VILLA PAMPHILI RUGBY FOOTBALL CLUB di mister Zangrilli conosciutissimo come GIGI, compagine che fino ad ora non ha racimolato vittorie ma 11 sconfitte. E che in più deve fare i conti con quattro punti di penalizzazione