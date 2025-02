Colpo grosso della UNDER 16 CRC/URL contro i coetanei della Lazio Rugby

CIVITAVECCHIA – I Leoni Under 16 CRC/URL calano il poker di vittorie nell’ultimo match del regular season del campionato interregionale livello 2 a confronto con la Pol S.S. Lazio Rugby 1927.

Il match inizia con un ottima prestazione difensiva dei ragazzi di coach Neagos, che costringono i biancoazzurri a giocare nella loro metà campo. Al 15’ del primo tempo cogliendo l’occasione di un fallo della formazione laziale la franchigia costruisce un bella azione corale mandando in meta Franchi insieme a tutta la mischia con un’ottimo drive da rimessa laterale. Al 23’ l’attacco riesce a costruire un azione sorprendente che con l’Off-Load di Brancaccio manda in meta Di Giovanni aumentando la distanza di punti tra le due formazioni. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0 a 14 per i Leoni.

Nella ripresa i Laziali suonano la carica alla linea di meta dei leoni, riuscendo a segnare al 7’ del secondo tempo, in tutta risposta dopo pochi minuti arriva la meta di Gargiullo che permette ai ragazzi di continuare a giocare comodamente sopra al break, in un campo che si dimostra difficile e impervio per le condizioni meteo del giorno precedente.

La Lazio cerca di accorciare nuovamente al 15’ della ripresa ma i ragazzi sono bravi a mantenere alta la concentrazione, nonostante la pressione e le difficoltà. Di Ianne segna la meta del bonus offensivo a 10’ dallo scadere, che sigilla il risultato finale di 14 a 28 a favore dei Leoni.

MARCATORI:

1 Franchi

1 Di Giovanni

1 Gargiullo

1 Di Ianne

TRASFORMAZIONI

3 Pergolesi

1 Storri