Triangolare sabato 12 ottobre a Viterbo per la Under 14 CRC/URL vs Viterbo e Civita Castellana.

VITERBO – Al Campo Sandro Quatrini di Viterbo, sabato 12 ottobre, una UNDER 14 CRC/URL, nonostante una buona prestazione, viene sconfitta in entrambe gli incontri.

I ragazzi davvero presenti in numero completo perdono gli incontri con lo stesso punteggio, nella prima con il Viterbo e nella seconda con il Civita Castella di una meta di differenza per 3 mete subite e due fatte.

Coach Gargiullo al termine:

“ Buona prestazione nonostante i molti errori. Bene in difesa sul lavoro fatto in settimana. Spunti per lavoro futuro. Perso entrambi le partite di una meta. Peccato!!!”.