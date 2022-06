Strada, cross country ed endurance: vittorie e piazzamenti a pioggia per gli atleti della Mtb Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Ancora un periodo felice per l’attività della Mtb Santa Marinella che continua ad imporsi e a farsi valere in più di un’occasione in giro per l’Italia.

Per il settore strada ancora in luce Fabio Risoluti (terzo assoluto e secondo di categoria master 5) e Pierluigi Stefanini (14.mo assoluto e quarto di categoria master 6) in Umbria a Marsciano (Trofeo Il Presidente) lo scorso 2 giugno.

Ottimo il comportamento degli specialisti del fuoristrada Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre: per entrambi doppio primato di categoria master 6 e master 7 alla granfondo Palmanova Bike con tanto di conquista della maglia di leader nelle loro rispettive categorie in seno al circuito FVG Mtb.

Nel viterbese è andata in scena la Granfondo Mtb di Soriano: prima gara con la maglia della Mtb Santa Marinella e conquista della maglia di campionessa regionale CSI Lazio tra le élite master donna per Gaia Giampietri presente a questa corsa insieme ad Angelo Ciancarini (2°M7) e a Cabbirio Capati (10°M5). Gara cross country di campionato regionale FCI Lazio per Claudio Albanese sesto di categoria tra i master 6 a Vetralla (Trofeo Tuscia Bike).

Completavano i risultati ottenendo buone prestazioni coloro che hanno preso parte alla Sei Ore delle Terre Pontine e il team altolaziale si è presentato in gran forze a questo appuntamento endurance. Tra i risultati di spicco il secondo posto assoluto nei team da tre elementi per Massimiliano Chiavacci, Federico Forti e Lorenzo Bedegoni. Per Stefano Carnesecchi e Massimo Negossi il quarto posto di categoria nei team da due elementi. Tra i solitari invece a fare la voce grossa sono stati Gianluca Piermattei (settimo assoluto e terzo di categoria G1), Gianluca Magnante (decimo assoluto e primo di fascia E1), Cristiano Mastropietro (quinto M1), Andrea Somma (sesto M1), Diego Salerni (ottavo G1), Andrea Mainardi (13°G1), Gianluca Salerni (15°G1), Mauro De Angelis (17°G1). Tra le donne secondo gradino del podio master woman 2 per Elisabetta Dani.