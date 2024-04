ROMA – “Potere al Popolo, a seguito dell’appello lanciato in data 4 aprile, sarà in piazza domani a Porta San Paolo alle ore 8:00 con le tante realtà politiche e sociali solidali con il popolo Palestinese e che si schierano contro il genocidio in corso a Gaza. Essere partigiani significa prendere parte. Così oggi più che mai non possiamo non prendere una posizione netta e chiara su quanto sta avvenendo in Palestina”

Potere al Popolo