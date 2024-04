Festeggiamenti Santa Fermina, modifiche al trasporto urbano

CIVITAVECCHIA – Si avvisa tutta l’utenza del servizio Trasporto Pubblico Locale che per la giornata di domenica 28/04/2024, in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona, a causa di interdizioni e deviazioni veicolari (come da ordinanza m.263 del 22/04/2024) le linee del servizio Urbano subiranno le seguenti modifiche:

Linea 1 – partenza da Stazione FF.SS. e normale percorso fino a via terme di Traiano per poi proseguire su via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, Stazione;

Linea 2 – spostamento capolinea in via Isonzo per poi proseguire per via Roma, viale Matteotti e normale percorso fino a via Braccianese Claudia per poi terminare a via Isonzo;

Linea 4/5 – spostamento capolinea in via Isonzo per proseguire su via Braccianese Claudia con normale percorso fino a via Tarquinia e terminare in Via Isonzo;

Linea 5 – spostamento capolinea in via Isonzo per proseguire su via Tarquinia e con normale percorso fino a via Tarquinia e terminare in Via Isonzo;

Linea 6/7 – spostamento capolinea Stazione FF.SS., viale della vittoria per proseguire con normale percorso e terminale alla Stazione FF.SS.;

Linea Speciale Porto/Stazione fino alle ore 15:30 – Uscita da Varco Vespucci per proseguire su via Isonzo, via Roma, via Crispi, Via Santa Fermina, Stazione e ritorno su stesso percorso;

Linea Speciale Porto/Stazione dalle ore 15:30 – Uscita da Varco Vespucci per proseguire su via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, Viale della Vittoria, Stazione e ritorno su stesso percorso.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl