Centro Estivo EDUCAMP CSP 2024, dal 12 giugno sarà possibile fare domanda

CIVITAVECCHIA – Torna “EDUCOCAMP-CSP”, il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal Comune di Civitavecchia ed il Servizio OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, ex AEC) di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. Le porte del Centro Estivo apriranno agli ospiti dal giorno 1° Luglio 2024, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

In programma tante attività ludiche e ricreative di gruppo. Il personale educativo della Società sarà lieto di intrattenere tutti i partecipanti con la massima professionalità e dedizione.

L’apertura dell’invio delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di ammissione avverrà il giorno 12 giugno 2024 alle ore 8:00 e terminerà il giorno 22 giugno 2024 alle ore 12:00. La modulistica completa di tutti i dati richiesti dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

centroestivo2024@pec.civitavecchiaservizipubblici.it

La modalità di invio sopra indicata è da considerarsi tassativa. Non saranno accettate ed elaborate pratiche inviate da caselle di posta non certificate o brevi manu presso gli Uffici della Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

La modulistica è scaricabile dal sito www.civitavecchiaservizipubblici.it presente nella Home Page, cliccando sul banner “SERVIZIO OEPAC”.

Le tre graduatorie verranno pubblicate sul sito internet della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl entro il giorno 27 giugno 2024: l’ordine sarà predisposto in base al numero di protocollo indicato sulla pratica.

I posti a disposizione saranno assegnati in funzione della graduatoria che sarà definita in applicazione dei criteri previsti dall’Avviso.

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/assistenti-educatori-culturali/