Allerta meteo: squadre di CSP in perlustrazione sulle vie più soggette a possibili allagamenti

CIVITAVECCHIA – In vista delle perturbazioni che, nelle prossime ore, interesseranno la nostra Città, CSP ha attivato il servizio di manutenzione caditoie per rafforzare, già dalla scorsa notte, le attività preventive di spazzamento e rimozione delle foglie e dei detriti che potrebbero causare l’occlusione degli imbocchi delle caditoie stradali.

Dalle prime ore del mattino di oggi, giovedì 13 febbraio, la “Squadra Caditoie” di CSP si è attivata effettuando una continua perlustrazione del territorio. Queste operazioni interesseranno principalmente le vie più soggette a possibili allagamenti a seguito di forti precipitazioni.

Al fine di prevenire nel migliore dei modi i possibili disagi causati dal maltempo saranno interessate dagli interventi le seguenti vie: Viale Lazio, Via Aurelia Nord, Via Aurelia Sud, Via del Casaletto Rosso, Zona San Liborio ed altre zone cittadine.

Previsti inoltre interventi per pulizia caditoie nei sottopassi esistenti allo scopo di far defluire il flusso di acqua. Continuata perlustrazione anche nel pomeriggio