Snipers Tecnoalt domani prima gara dei play off contro i Bad Boars

CIVITAVECCHIA – Parte domani la semifinale promozione per gli Snipers TECNOALT, impegnati alle 20.30 a Lido di Camaiore per gara 1 dei play off contro i Bad Boars Viareggio.

I toscani hanno agevolmente eliminato nei quarti di finale gli avversari dei Castelli Romani: le due formazioni in regular season hanno uno score di assoluta parità. In Toscana vinsero i Bad Boars 4-2, con identico punteggio gli Snipers hanno vinto al PalaMercuri nell’ultima giornata.

La serie si giocherà al meglio delle 3 gare, con gara 2 prevista per sabato 20 maggio alle ore 20 al PalaMercuri e l’eventuale gara 3 domenica 21 maggio alle ore 10.30, sempre a Civitavecchia.

Gara 1 si giocherà di mercoledì causa problemi di disponibilità dell’impianto di Camaiore per la data inizialmente prevista, sabato 13 maggio.

“I play off sono sempre un’incognita – afferma il presidente Valentini – perchè quanto si è fatto in regular season si annulla e si riparte da zero. Il Viareggio è una squadra ostica e che nel proprio campo è ancora più ostica, sia per la conoscenza del proprio impianto di gioco sia per la bravura dei propri giocatori. La squadra però è in forma, si è allenata bene ed è carica per questa sfida. Siamo perfettamente consapevoli che non sarà facile e che Viareggio venderà cara la pelle ma noi non saremo da meno. Come tutte le sfide play off, saranno i dettagli a fare la differenza e vincerà chi sbaglierà meno”.

I convocati: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Stefano Cocino, Ravi Mercuri, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Luca Tranquilli, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Riccardo Valentini. Allenatrice: Martina Gavazzi.