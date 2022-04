Hockey in line, gli Snipers TECNOALT escono di scena ai quarti di finale

Finisce ai quarti di finale l’avventura degli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie B. In gara 2 i Fox Legnaro vincono 9-3 (1-0 il primo tempo) e passano il turno. Per i civitavecchiesi si chiude una stagione estremamente travagliata in cui, nonostante tutto, è arrivato un quinto posto in regular season.

I TECNOALT arrivano a Legnaro falcidiati dalle assenze, resistono un tempo, ed in apertura di ripresa hanno anche la chance di tornare in gara passando dal 3-0 al 3-1 e sfiorando anche il 3-2.

Poi i nerazzurri crollano ed il Legnaro dilaga nei minuti finali.

Per i TECNOALT in rete Elia Tranquilli con una doppietta e Luca Tranquilli.

“È stata una stagione difficile – spiega il presidente Riccardo Valentini – nel 2022 in particolare abbiamo sempre lottato contro mille assenze e questo ha influito pesantemente sui nostri allenamenti e sulle nostre prestazioni in gara. Guardando sempre al lato positivo, è stato un buon momento per lanciare in prima squadra tanti giovani che saranno il futuro della Cv Skating.

In gara 2 Legnaro ha meritato di vincere, noi ci siamo difesi come meglio abbiamo potuto finchè gambe e testa hanno retto.

Il quinto posto in regular season nonostante tutte le difficoltà è un buon punto di partenza, dovremo lavorare duramente per migliorarci sempre più negli anni a venire”.