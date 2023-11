Hockey in line, inizia con un successo il cammino in serie C degli Snipers VR3

CIVITAVECCHIA – Inizia con un successo il cammino in serie C della seconda formazione senior di hockey in line della Cv Skating. Gli Snipers VR3 vincono al PalaMercuri contro i Pattinatori Sambenedettesi per 4-3 al termine di una gara combattuta e giocata alla pari per tutti i 40′.

A segno per i padroni di casa Bernardo Meconi con una tripletta e Veronica Novelli.

Primi tre punti in campionato quindi per una formazione che consente a tutti gli elementi della Cv Skating di fare esperienza e divertirsi, dai più giovani, alle ragazze e ai meno giovani.

Esordio assoluto con la maglia Cv Skating per il giovane Cesarini, classe 2007.

“Per l’esordio della serie C tutto il roster ha girato con pari minutaggio ed ognuno ha potuto dire la sua in campo – afferma l’allenatrice Martina Gavazzi – le tre linee divise per categorie (senior, femminile e under 18) hanno espresso un buon gioco e incamerato esperienza. Sicuramento un plauso va fatto alle nostre due portierone che hanno più volte salvato il risultato”.

I giocatori presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Samuele D’Angelo, Michele Orlando, Alessandro Bruzzese, Alessio Galli, Laura Giannini, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Louise Ciucci, Bernardo e Ruggero Meconi, Mattia Cesarini, Emanuele Scotti, Manuel Carannante. Allenatrice: Martina Gavazzi