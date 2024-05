Hockey in line, Asiago e Legnaro si laureano campioni d’Italia under 12 e 16 a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Si sono giocate al PalaMercuri di Civitavecchia nel weekend appena concluso le finali nazionali under 12 e 16. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto infatti, tramite bando, la Cv Skating come società organizzatrice dell’evento e tutto si è svolto nel migliore dei modi.

Perfetta infatti l’organizzazione del club locale, grazie ad un’importante rete di volontari che ha gestito al meglio tutte le fasi del delicato evento.

Sul campo rimane del rammarico per il quarto posto nazionale dei ragazzi allenati da Martina Gavazzi che hanno pagato a caro prezzo l’emozione di giocare partite così importanti. Sono arrivate due sconfitte ed è quindi sfumato l’ambizioso obiettivo di una medaglia nazionale.

Presenti alla premiazione i consiglieri comunali Fabiana Attig ed Enzo D’Antò che hanno portato ai presenti i saluti del Comune di Civitavecchia.

L’evento ha il patrocinio di Regione Lazio e Comune di Civitavecchia.

Il prossimo fine settimana, da venerdi 17 a domenica 19 maggio, si terranno sempre al PalaMercuri le finali scudetto under 14 e 18.

“E’ andato tutto per il meglio – afferma il presidente Riccardo Valentini – e non è mai facile che questo avvenga perchè per organizzare competizioni così importanti c’è bisogno di un grosso staff di volontari e di tanta buona organizzazione: tutte cose che la Cv Skating ancora una volta ha dimostrato di avere. Il mio più grande grazie va quindi ai volontari e agli sponsor, che avrò il piacere di dettagliare alla fine della prossima tornata di eventi. Dispiace per il quarto posto ma arrivati a questi livelli ci sono i migliori giocatori d’Italia e la medaglia di bronzo è sfuggita davvero per un soffio. Peccato, sappiamo che è un orgoglio già solo essere arrivati fin qui ma quando ci arrivi, poi speri in una medaglia. Continueremo a lavorare sodo affinchè queste vengano al più presto”.

I PRESENTI

Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Stefano Travaglione, Gloria Padovan, Chiara De Meo, Desirè Capodimonte, Marco Garbetta, Duc Tam Bernini, Buzzi Giulia. Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.

I RISULTATI

LE SEMIFINALI

under 12 Asiago Vipers vs Scomed Bomporto 5-3

under 12 Real Torino – BluDogs Montorio 8-0

under 16 Asiago Vipers – Fox Legnaro 5-7

under 16 Hc Milano – Cv Skating 9-5

FINALI

3° posto under 12 Scomed Bomporto vs BluDogs Montorio 4-1

3° posto under 16 Asiago Vipers – Cv Skating 6-4

1° posto under 12 Asiago Vipers – Real Torino 6-2

1° posto under 16 Hc Milano – Fox Legnaro 3-4