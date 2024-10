Si gioca al Moretti Della Marta la seconda di campionato di serie A del Rugby Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia affronterà la Union Rugby Firenze in terra amica domenica 20 ottobre cercando di ribadire quanto di buono fatto la scorsa settimana.

I fiorentini nascono con un progetto di unione tra Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931 allo scopo di alzare il livello del Rugby a Firenze.

I biancorossi hanno dimostrato di essere squadra compatta in particolare nei momenti di difficoltà unendo le forze e non dimenticando mai che da soli non si arriva mai all’obiettivo finale.

Particolare soddisfazione dal team tecnico del Rugby Civitaveccchia è stato espresso a fine partita domenica scorsa non solo per il risultato ma soprattutto per il carattere emerso quando si sono dovuti difendere dalla cercata rimonta degli aquilani.

Insomma ci si aspetta una partita avvincente da due formazioni dalle particolari ambizioni e sarà il campo a determinare chi meriterà la vittoria.

“Il Rugby Civitavecchia compie una azione continua di monitoraggio sui giovani rugbisti e questo è una caratteristica gia da alcuni anni, – evidenziano dal Casaletto Rosso – una strategia societaria ben definita che dura da tempo, evidenziata anche dai ragazzi presenti nel primo XV: quello di far crescere il vivaio interno per portare i ragazzi a competere ai massimi livelli”.

L’incontro sarà diretto Arbitro Chirnoaga Gabriel Ionut di Roma coadiuvato dai guardalinee Pier’Antoni Francesco e Culocchi Matteo di Roma