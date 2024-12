Sconfitta per la UNDER 16 CRC/URL versus Rugby l’Aquila Experience.

CIVITAVECCHIA – Una partita a 2 volti si è conclusa 39 a 12 a favore dei padroni di casa del Rugby l’Aquila Experience.

La trasferta in terra di Abruzzo in una giornata molto fredda vede i leoni della UNDER 16 di Civitavecchia e Cerveteri non dare i frutti sperati anche se nel primo tempo sembrava che i ragazzi laziali potevano ben sperare in un buon risultato.

Alcuni errori tecnici ripetuti hanno messo, nel secondo tempo, gli aquilani nel condurre a buon fine la partita.

Il coach Neagos al termine:

“Torniamo a casa dalla trasferta con tanto da imparare, siamo riusciti a giocare un buon primo tempo. Dove abbiamo potuto esprimere un buon movimento collettivo, e c’è stata la possibilità di vedere qualche ottima espressione individuale. Nella ripresa, abbiamo concesso purtroppo molti calci di punizione, cosa che ci ha portato a subire molto il gioco strutturato degli avversari. Già da lunedì siamo a lavoro per iniziare a correggere qualche errore nel movimento offensivo emerso nella partita di questo fine settimana e per preparare la formazione al meglio per l’ultimo incontro del 2024, l’anticipo di sabato 14 dicembre che ci vede giocare a Civitavecchia con la Polisportiva S.S. Lazio Rugby”