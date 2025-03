Il Rugby Civitavecchia ci crede, ma cade a Cesena versus Romagna incassando tre mete consecutive negli ultimi 15 minuti

I seniores biancorossi del Rugby Civitavecchia fanno e disfanno sul campo dei galletti romagnoli, in una sfida che si risolve in favore del Romagna.

I ragazzi di De Nisi hanno giocato una partita a fasi alterne, ma troppe disattenzioni hanno dato piena vittoria ad una squadra esperta e smaliziata come il Romagna, che nel finale di partita segna tre mete della vittoria dopo che i biancorossi si erano riportati in pareggio all’inizio del secondo tempo.

La partita è andata a fiammate, con i galletti che partono forte e vanno a segno con 10 punti rapidi con una meta ed un calcio. La partita però non è assolutamente indirizzata, il Rugby Civitavecchia risponde con una meta di Auriemma in rapida successione. Il primo tempo si conclude quindi con il vantaggio del Romagna per 10 a 7. La ripresa inizia con la fiammata del Civitavecchia che si porta in pareggio con un calcio piazzato di Perotti. Molto del secondo tempo rimane in fase di stasi con il pareggio ma il Romagna nei minuti finali, non molla la presa, e con determinazione si riporta in vantaggio prima per 14 a 10 ( 17 a 10) e con rapida fase altre due mete e chiude la partita con una vittoria netta di 29 a 10.

Di Nisi Head Coach del Rugby Civitavecchia :

“ Un primo tempo in cui abbiamo attuato tutto quello avevamo provato negli allenamenti. Abbiamo avuto ben quattro occasioni ma non abbiamo realizzato. Secondo tempo da cancellare, spenti, siamo stati disuniti, scelte sbagliate nell’uno contro uno. Il punteggio parla chiaro 30 punti subiti, dispiace, fa male, la parte evidente sicuramente che c’è stata una inversione di tendenza, il Romagna è cresciuto, e questa è la seconda pesante sconfitta che subiamo e torniamo a casa sperando che ci serva da lezione”.