Domenica 23 marzo la UNDER 12 del Rugby Civitavecchia in trasferta a Roma torna con una giornata di Rugby piena di soddisfazioni e felicità.

CIVITAVECCHIA – Giornata più che soddisfacente per la UNDER 12 biancorossa sul campo dei Gladiatori Roma, torna a casa a bottino pieno, 5 vittorie su 5 incontri disputati.

La UNDER 12 biancorossa in evidenza nel raggruppamento organizzato dal SPQR Rugby Gladiatori in terra romana presso Roma Portonaccio.

Il gruppo è omogeneo i nuovi danno il loro contributo tangibile giocano tanto e bene, insieme ai giovani veterani creano un bel mix.

Così coach Maddaloni al termine degli incontri:

“ Nelle settimane passate i ragazzi hanno lavorato sulla salita difensiva e la distribuzione nello spazio della stessa, obbiettivo centrato visto che nel corso delle partite si è visto mettere in pratica quanto è stato chiesto.

Molto ordinati e concentrati dalla prima all’ultima partita, siamo molti soddisfatti noi allenatori tanto da fare ai ragazzi i complimenti per l’atteggiamento in campo”.