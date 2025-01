Rugby Civitavecchia: weekend di trasferte e vittorie per le giovanili biancorosse

CIVITAVECCHIA – Nella splendida cornice del Parco degli Acquedotti, sede dell’Appia Rugby, la UNDER 12 del Rugby Civitavecchia ha affrontato numerose squadre coetanee dei giovani rugbisti biancorossi.

Coach Cicoria al termine:

“dopo una bella giornata di Rugby, torniamo a casa soddisfatti del bel gioco espresso dai ragazzi, contro Ostia, Nuova Rugby Roma, Castelli Romani e Fiumicino. Portiamo a casa 2 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta. Al di là del risultato delle partite, abbiamo visto notevoli progressi, soprattutto nel gioco nello spazio, nel sostenere e cercare i compagni di squadra. Tanto ancora da fare , da migliorare, ma si vedono i frutti del lavoro svolto in questa prima parte di stagione”.

Sabato in chiaro scuro per la UNDER 14 CRC/URL nel triangolare di Rugby.

La UNDER 14 CRC/URL offre una prestazione alternante sabato 18 gennaio a Roma nel triangolare versus Barbarian e Villa Pamphili.

Una sconfitta con i Barbarians dovuta alla fisicità nonché al buon gioco degli avversari , i ragazzi del CRC/URL impauriti e timorosi.

Nel secondo incontro contro il Villa Pamphili stringono i denti e fanno una prestazione degna di nota., placcaggi e velocità permettono di vincere la battaglia