Rugby Civitavecchia, l’analisi del Coach Umberto De Nisi per il 2025

CIVITAVECCHIA – Il 2024 appena trascorso ha visto il Rugby Civitavecchia come una delle squadre protagoniste del campionato di serie “A” girone 4, sei soddisfatto della classifica occupata?

De Nisi – Lo staff e la squadra quest’anno svolgono un lavoro professionale e condividono gli stessi obiettivi e questo si vede chiaramente anche sul campo da gioco. Sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti ma possiamo migliorare e lasciamo sicuramente qualche rammarico nel 2024 come la partita con il Napoli in cui non ci siamo espressi al meglio nel gioco e non siamo stati all’altezza di gestire il nervosismo causato dall’avversario in campo

C’è qualcosa che è mancata o che rimpiangi alla squadra in questa prima fase di campionato?

De Nisi – Il nostro lavoro è costellato da impegno e determinazione durante tutti gli allenamenti. Non sempre siamo riusciti ad imporre il nostro gioco dobbiamo migliorare nella gestione della partita in alcune fasi che diventano fondamentali per ottenere risultati a favore. Nella partita con il Firenze non abbiamo avuto una leadership in grado di guidare la squadra verso un risultato favorevole e questo va sicuramente migliorato.

Parliamo della linea verde e del progetto stabilito ad inizio campionato, i giovani hanno dato quello che ti aspettavi, ci sono margini di miglioramento?

De Nisi – La linea verde della squadra si sta impegnando molto e sta regalando soddisfazioni abbiamo vari 2003 -2004 che si sono ambientati bene nella società bianco rossa diventando dei punti di riferimento. Altri stanno facendo un percorso di crescita importante lavorando sodo in allenamento sono sicuro che con il tempo troveranno spazio . Certo mi aspetto miglioramenti continui perché bisogna sempre puntare ad alzare l’asticella.

Le prospettive per il 2025 del Rugby Civitavecchia, ci puoi indicare in linea di massima cosa vorresti dalla squadra?

De Nisi – Dalla squadra mi aspetto che continui così, con costanza determinazione e coesione. Vorrei vederli brillare in campo come meritano. Abbiamo due partite importanti in questo inizio 2025 … ci confronteremo con la terza e la seconda in classifica dobbiamo essere freddi lucidi e preparati