“Palla Ovale”. A tu per tu con Luca Nastasi

CIVITAVECCHIA – Per la rubrica “Palla Ovale” del Civitavecchia Rugby oggi incontriamo Luca Nastasi, allenatore della Under 8 del CRC. Luca, giovanissimo, è oltre che educatore/allenatore delle giovanili anche giocatore in serie A con il team cittadino.

“Sin da bambino – afferma Luca – ho giocato con il CRC. Tutta la mia carriera sportiva sino a giocare in serie A si è svolta nel club in cui tuttora alleno e gioco. Da questo anno ho iniziato ad allenare/educare la UNDER 8 dei giovanissimi rugbisti.”

Luca è entusiasta del ruolo e vorrebbe vederli giocare in una partita al più presto. “Nonostante questo periodo il numero dei giovanissimi è aumentato notevolmente – commenta – questo è un grande ed importante segno per il Rugby.

Uno dei suoi obbiettivi attuali è quello di vedere i giovanissimi campioni allenarsi e divertirsi. Giocare e trovarli al campo “Moretti della Marta” risulta per lui un grande piacere. Luca auspica di vederli giocare con altre squadre di altre città per far si che si appassionano al Rugby per scoprire ancora meglio i valori di questo sport.