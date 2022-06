Mtb Santa Marinella: Gabriele Faccenda sul podio dei campionati nazionali CSI di cross country

SANTA MARINELLA – Prosegue a tutto spiano l’intensa attività della Mtb Santa Marinella su più campi gara d’Italia e in diverse specialità delle due ruote.

Di rilievo l’ottima performance in Campania di Gabriele Faccenda ai Campionati Nazionali del CSI (Centro Sportivo Italiano) di mountain bike cross country. Una grandissima gara la sua che gli ha permesso di centrare un inaspettato terzo posto tra i master 3.

Ancora ciclismo off-road per Aldo Olivieri di scena alla Festa dello Sport a Cesate in Lombardia, al via di una semplice gara endurance di 6 ore che lo ha visto cogliere il primo posto nei team da due elementi insieme a Giada Martinoli. Nella medesima sei ore ha partecipato anche Stefano Martinelli che ha trionfato tra i solitari.

Nel segno della continuità i piazzamenti dei due stradisti Fabio Risoluti e Pierluigi Stefanini al Trofeo Città di Colli sul Velino nel reatino: terzo posto di Risoluti tra i master 5 e secondo di Stefanini tra i master 6.

Oltre al ciclismo su strada, in attività anche il settore delle cronometro cui è fedelissimo Gianluca Magnante con un’altra bella affermazione sulle strade di Fiumicino nella modalità a coppie con Daniela Pelella.