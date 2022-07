Mtb Santa Marinella: due vittorie alla Collio Brda Cup Marathon per Mariuzzo e Feltre

SANTA MARINELLA – Ancora grande protagonista su più fronti di gara la Mtb Santa Marinella e ne è stata la riprova tra mountain bike e randonnèe su strada.

La Collio Brda Cup Marathon ha tenuto impegnati Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre nella gara appartenente al circuito FVG Mtb e nel quale i due bikers si sono presentati ai nastri di partenza con le maglie di leader nelle categorie master 6 e master 7.

Per Mariuzzo l’avvicinamento al traguardo è stato fortemente condizionato da problemi alla catena e poi da un errore di percorso dove è riuscito poi a recuperare il ritardo di 2 minuti dagli attaccanti, ad imporsi tra i master 6 e a mantenere la maglia di leader di categoria. In scioltezza la performance di Feltre che non ha avuto problemi ad aggiudicarsi il successo tra i master 7.

Buoni piazzamenti per gli specialisti delle gare cross country Cristiano Mastropietro, Mauro Gori e Luca Frenguellotti in una competizione allestita a Lariano.

Meritevole di elogio la doppia performance cui sono stati autori Marco Marri e Sandro Puppi nell’aver portato a termine la super Randonneur “ALPI 4000” con i suoi 1440 km e 24000 mt/d è considerata la più dura d Europa.

I due atleti del team santamarinellese hanno impiegato quasi una settimana nel percorrere un tragitto comprendente la scalata dei più famosi passi affrontati nel corso dei tanti passaggi del d Italia.

Gavia, Mortirolo, Madonna del Ghisallo, Oropa, Colle del Nivolet, Colle delle Finestre, Sestriere, Passo Pallade, il mitico Stelvio: cime leggendarie del nostro ciclismo che Marri e Puppi hanno messo nelle gambe in 6 giorni e 8 ore, in buon anticipo delle 162 ore concesse come tempo limite.