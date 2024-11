In trasferta i piccoli campioni del MiniRugby UNDER 8 del Rugby Civitavecchia al CAMPO “SASSO D’ADDEO” San Martino al Cimino, Viterbo

CIVITAVECCHIA – Una domenica, 24 novembre, fredda non ferma la voglia di giocare dei rugbisti del Lazio a San Martino del Cimino.

Pronti a darsi battaglia in campo giocano e si divertono affrontandosi a viso aperto come i loro beniamini più grandi.

In una giornata soleggiata che ha visto molto divertimento di tutti sia dentro che fuori dal campo e dove non sono mancati l’entusiasmo e le buone prestazioni.

Insomma, la Under 8 del Rugby Civitavecchia, ha visto i loro piccoli atleti dare segnali di crescita, dimostrando bel gioco e facendo vedere di avere raggiunto buoni risultati in campo, meritandosi i complimenti dagli avversari per la loro tenacia e il loro gioco.

Dal Coach Gragiullo:

“Raggruppamento con tuscia url e falchi. Iniziamo che il freddo ci gela un pochino. Poi iniziamo a giocare e fare mete e placcaggio. Grande divertimento . Tanto tanto lavoro da fare , ma i ragazzi ci fanno ben pensare”.