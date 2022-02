CIVITAVECCHIA – Per tutti gli atleti che in questi anni della pandemia hanno subito il pandemic fatigue o stress da pandemia, con riferimento gli anni 2006 – 2005- 2004 – 2003 – 2002, il Rugby Civitavecchia lancia la campagna “Ritorno a giocare e divertirmi”.

Da oggi fino a fine stagione tutti gli atleti che si erano allontanati potranno tornare ad allenarsi al Moretti Della Marta gratuitamente attraverso un piccolissimo contributo per il tesseramento.

“La drastica quanto improvvisa interruzione dei contatti sociali in presenza, caratterizzata dalla frequenza agli allenamenti e di conseguenza l’interruzione improvvisa della pratica dell’attività sportiva, ha amplificato la modalità virtuale delle relazioni e del confronto con gli amici della palla ovale – spiega una nota societaria – Lo sport del Rugby da sempre ha costituito e costituisce una esperienza formativa completa per lo sviluppo psicofisico e sociale dell’essere umano. La pratica dell’attività sportiva ha benefici su diverse dimensioni dell’esperienza umana ed i suoi effetti sono terapeutici e migliorativi sul piano della qualità della vita per questo il Rugby Civitavecchia ha lanciato il programma ‘Ritorno a giocare e divertirmi’. Questi anni difficili hanno inevitabilmente inciso sulla salute e sull’equilibrio dell’intero sistema bio-psico-sociale del rugbista. In questi anni, a seguito delle chiusure, parziali o totali degli impianti sportivi e delle palestre, si è verificata una interruzione o una diminuzione significativa dell’esercizio fisico. L’intervento è prevalentemente esperienziale, sul “campo”, nel luogo dove i rugbisti vivono la loro passione, il loro Rugby ed allora cosa di meglio per ritornare ad allenarsi al Moretti Della Marta”.

Il primo dei tanti appuntamenti è fissato per giovedì 17 febbraio alle ore 19:00. Necessaria la certificazione super green pass.

La Segreteria del Rugby Civitavecchia è a disposizione per richieste e chiarimenti al 349 500 9670.