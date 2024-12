Hockey in line, weekend intenso per le formazioni civitavecchiesi

CIVITAEVCCHIA – Weekend intenso per le formazioni civitavecchiesi che sabato e domenica saranno impegnati in vari incontri.

Sabato sarà la volta degli Snipers VR3 che al PalaMercuri ospiteranno (ore 20) i Castelli Romani. La compagine velletrana è una delle favorite a combattere per il primo posto nel girone e per D’Angelo e compagni non sarà facile, complice l’assenza di entrambi i portieri.

Doppio impegno invece per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, categoria under 18 elite. I campioni d’Italia in carica, guidati da coach Gavazzi, saranno ospiti sabato alle 20.30 in quel di Legnaro e domenica alle ore 13 in quel di Asiago per affrontare fuori casa due delle formazioni più ostiche dell’intero panorama nazionale.

Domenica di trasferta anche per gli Snipers TECNOALT che domenica alle ore 14 saranno impegnati in quel di Campomarino (CB) per l’impegno del campionato nazionale di serie C. Gli uomini del presidente- allenatore Riccardo Valentini partono con i grandi favori del pronostico ma fuori casa, e su campi sicuramente ostici per pavimentazione e dimensione, non sarà facile.

Sempre domenica, sempre a Campomarino, nella mattina saranno impegnati anche i ragazzi under 12. I giovanissimi, sponsorizzati “Pizza a Volontà” affronteranno il Bari (ore 11.15) ed il Campomarino (ore 12.45). Per i piccoli di coach Giannini un battesimo non facile in campionato.