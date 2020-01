Hockey in line, solo successi nel weekend per le giovanili Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Un week end entusiasmante per i colori della Cv Skating che con il turno di riposo della serie B, si esaltano con le altre categorie.

A Cittadella doppio successo nella categoria nazionale under 18 elite. I ragazzi di coach Gavazzi festeggiano nel miglior modo il diciottesimo compleanno del proprio capitano Marco Stefani: sconfitti 5-3 i BluDogs Montorio e 6-3 i padroni di casa del Cittadella.

A Torre Pellice gioisce invece la Femminile: le ragazze guidate per l’occasione da Valentini sconfiggono 5-0 i Castelli Romani e 1-0 dopo i tiri di rigore i Draghi Torino. Positivo l’apporto in squadra delle 2 giovanissime Buzzi e Nambuletto.

A Civitavecchia goleade per la formazione under 14, allenata dal duo Meconi-Novelli. I piccoli battono 14-3 i pari età del Bari e 9-3 quelli dei Castelli Romani.

Orgoglioso il presidente Riccardo Valentini: “Ottenere così tanti successi su diversi campi, con diversi giocatori e diversi allenatori può significare solo una cosa: che il nostro metodo di lavoro è quello giusto. Sono molto contento di questi risultati, il nostro vivaio sta dando i suoi frutti e negli anni a venire non potremo che toglierci ulteriori soddisfazioni”.

