Hockey in line, i TECNOALT e i VR3 bagnano l’esordio con una valanga di gol

CIVITAVECCHIA – Doppio netto successo all’esordio nel campionato di hockey in line di serie C per le formazioni della Cv Skating.

Al sabato sera è la volta degli Snipers TECNOALT, la prima formazione civitavecchiese. Il risultato finale è tanto netto quanto eloquente (20-0), con un Ravi Mercuri sugli scudi (5 gol e 5 assist per lui) segno evidente di una superiorità tecnica palese.

Domenica mattina invece scendono in campo gli Snipers VR3, la seconda formazione senior dei civitavecchiesi: il match qui è più combattuto ed il presidente/allenatore Valentini fa comunque ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Complice anche la stanchezza, nel finale il divario di punteggio diventa evidente: 14-3 sarà il finale. Cinque reti per Davide Trotta.

“Palermo è una realtà in crescita – afferma Riccardo Valentini – e che ha tutto il nostro rispetto. I valori tecnico-tattici ad oggi sono profondamente diversi ma è stata comunque una bella due giorni di sport e amicizia e confrontarci con i nostri amici siciliani è sempre un piacere“.

Snipers TECNOALT: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli (2), Michelangelo Tranquilli (1), Bernardo Meconi (2), Manuel Fabrizi (1), Marco Stefani (3), Francesco Taglioni (1), Davide Ceccotti (3), Daniele Ceccotti (2), Ravi Mercuri (5).

Snipers VR3: Marco Cuculo, Desirè Capodimonte (1), Davide Trotta (5), Alessandro De Fazi (1), Aurora De Fazi (2), Samuele D’Angelo (1), Louise Ciucci (1), Marco Garbetta (1), Mattia Padovan (2).