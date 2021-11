Hockey in line, gli under 12 Snipers Marco Liberati SRL partono con un tris di successi

CIVITAVECCHIA – Inizia nel migliore dei modi il campionato giovanile di hockey in line per gli Snipers Marco Liberati SRL Civitavecchia nella categoria under 12.

Domenica al PalaMercuri la formazione civitavecchiese, guidata dalle allenatrici Laura Giannini e Martina Gavazzi, ha vinto tutti gli incontri in programma nel concentramento, in maniera piuttosto netta: 16-2 al Bari B, 17-1 al Bari A e 6-2 ai Mammuth Roma.

Sugli scudi il capitano Stefano Travaglione autore di ben 22 reti.

“E’ stata una bellissima giornata di sport – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè dopo un lungo periodo difficile, causa pandemia, è stato bello tornare a respirare aria di quasi normalità. Essendo l’under 12 la categoria d’ingresso c’erano tanti bambini alla prima uscita in assoluto, sia nella nostra che nelle altre squadre, e l’entusiasmo era palpabile. Vincere è gratificante ma in queste categorie non è di certo lo scopo principale: vedere i ragazzi divertirsi, socializzare e lavorare per uno stesso obiettivo con un unico corpo e anima è stata senz’altro la vittoria più grande. Mi auguro che per tanti di loro quella di domenica sia stata solo la prima giornata di un lungo e felice percorso insieme”.

I presenti: Adriano Bassetti, Stefano Travaglione, Ludovica Giancola, Chiara e Simone De Meo, Miguel Melli, Michael Cacciatori, Emanuele Tranquilli.

(foto di Maurilio Mandolfo)