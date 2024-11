Hockey in line, domenica di coppa per le formazioni Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Domenica di coppa al PalaMercuri quando alle ore 16 arriverà il Velletri che nel primo turno della competizione ha sconfitto la seconda squadra senior civitavecchiese.

Gli Snipers TECNOALT guidati dal presidente/allenatore Riccardo Valentini arrivano alla partita carichi e determinati con dei buoni allenamenti sulle gambe e tanta determinazione.

“La Coppa Italia è una competizione nella quale vogliamo andare più avanti possibile – spiega Valentini – domenica ci sarà il Velletri, avversario da non sottovalutare, e poi se saremo riusciti a passare il turno ci confronteremo con squadre di serie A che è sempre molto stimolante. A parte qualche influenza di stagione, i ragazzi sono carichi e motivati e non vedo l’ora di vederli alla prova in pista”.

Con l’occasione, si rivedrà fra i pali una vecchia conoscenza dell’hockey civitavecchiese: Stefano Loffredo.

Non solo maschile: sempre domenica, ma in quel di Vicenza, scenderanno in pista le Sniperine CRT, fresche vincitrici della Supercoppa Italiana. Il loro turno preliminare di coppa le vedrà affrontare l’Edera Trieste e nel caso di vittoria, ci sarà un altro match alle 15.30 per approdare alla finalissima del 2 marzo.

“La Coppa Italia è una competizione alla quale teniamo – afferma Valentini – e sono certo che le ragazze daranno in pista tutto ciò che hanno per passare il turno”.

I convocati degli Snipers TECNOALT: Stefano Loffredo, Gianmarco Novelli, Alessio Galli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Davide Ceccotti, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani. Allenatore: Riccardo Valentini.

I convocati delle Sniperine CRT: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Eleonora Raia, Aurora De Fazi, Martina Mori, Martina Succi, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Sara Colonnelli. Allenatrice: Martina Gavazzi.