Hockey in line, domenica di Coppa Italia per gli Snipers TECNOALT

CIVITAVECCHIA – Domenica di coppa per la Cv Skating che domenica alle ore 15 a Milano sarà impegnata contro la seconda formazione senior dei campioni d’Italia.

Il concentramento, valido per il terzo turno, era inizialmente previsto a tre squadre ma solamente nella giornata di ieri il Tergeste Trieste ha comunicato il proprio forfait e quindi il passaggio del turno diventa una sfida a 2.

“Il Milano C è una formazione assolutamente temibile – afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini – perchè è il farm team della squadra campione d’Italia in carica e hanno tanti giovani che nel futuro saranno i protagonisti del campionato italiano e che per ora si fanno le ossa in seconda squadra. Mi aspetto una partita molto equilibrata e sicuramente molto difficile: mi dispiace non arrivare a questo incontro con il roster al completo ma sono certo che coloro che ci saranno daranno il massimo per il passaggio del turno. Vista la nostra fase zonale piuttosto facile, sarà stimolante vedere i ragazzi confrontarsi con realtà più competitive”.

In formazione si rivede Luca Tranquilli, dopo un lungo stop per infortunio.

I convocati: Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Davide e Daniele Ceccotti, Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Bernardo e Ruggero Meconi, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni. Allenatore: Riccardo Valentini