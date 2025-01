Hockey in line, serie C: il derby TECNOALT vs VR3 onora lo sport

CIVITAVECCHIA – Una vera e propria festa dello sport: è quella che si è svolta venerdì sera al PalaMercuri con il derby di campionato di serie C fra Snipers VR3 (in maglia bianca) e gli Snipers TECNOALT (in maglia blu).

Il match, come facilmente pronosticabile, ha visto la larga vittoria della prima squadra della Cv Skating, i TECNOALT, per 12-1 ma si sono visti sprazzi di bel gioco, agonismo e soprattutto tantissimi sorrisi.

“Il risultato era scontato – afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini – d’altronde la nostra prima squadra tenterà il salto di categoria mentre la seconda squadra ha l’obiettivo di far giocare i giovanissimi. Vedere il campo così gremito e un’atmosfera di diffusa serenità e allegria però non ha potuto che mettere il buon umore. E’ evidente che lo sport è in crescita e che a Civitavecchia si stanno gettando le basi per fare qualcosa di importante. E’ stata veramente una bella serata”.

I presenti:

Snipers TECNOALT: Eugenia Pompanin, Bernardo e Ruggero Meconi, Davide e Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Manuel Fabrizi, Gianmarco Novelli, Michelangelo Tranquilli, Alessio Galli, Marco Stefani, Luca Tranquilli. Allenatore: Riccardo Valentini

Snipers VR3: Marco Cuculo, Francesca Borgi, Mattia Padovan, Samuele D’Angelo, Davide Trotta, Alessandro De Fazi, Manuel Carannante, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Federica Ercolani, Laura Giannini, Veronica Novelli, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi