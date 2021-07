Hockey in line, cinque convocazioni azzurre per le giovanili della Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Le nazionali italiana under 16 ed under 18 di hockey in line pescano a Civitavecchia. Non sono passate inosservate le ottime prestazioni dei team giovanili della Cv Skating: sono infatti stati convocati per i prossimi raduni nazionali, in vista dell’Europeo che si giocherà in Svizzera a inizio agosto, ben 5 nerazzurri: i fratelli Ruggero e Bernardo Meconi in under 16, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo ed il goalie Gaetano Nambuletto in under 18.

“Convocazioni che ci rendono orgogliosi – spiega il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – e che premiano il duro lavoro svolto dalla nostra società, dallo staff tecnico, dai ragazzi e dalle loro famiglie. Riuscire a portare così tante convocazioni “nel profondo sud” è motivo di grande soddisfazione ed anzi, sono convinto che anche un altro paio di nostri ragazzi meritassero la chiamata. Tutta la società fa un enorme in bocca al lupo ai ragazzi, sperando che superino le selezioni e che possano vestire l’azzurro agli Europei di Effretikon”.