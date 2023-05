Finisce ai quarti di finale il cammino degli Snipers Marco Liberati SRL under 16

CIVITAVECCHIA – La formazione di coach Gavazzi ricordiamo era stata inserita in fondo nel ranking nel tabellone delle finali per l’assurda decisione della FISR di penalizzare i civitavecchiesi per mancanza del numero minimo di partite giocate quando proprio la FISR non è stata in grado di dare agli Snipers un campionato.

Ne sono usciti accoppiamenti stravolti ed un quarto di finale dal sapore di finale.

Avversario di turno il fortissimo Milano con cui gli Snipers hanno dato vita a due partite estremamente combattute: nella prima gara i civitavecchiesi hanno vinto 4-3 dopo i tiri di rigore, nella seconda gara hanno invece vinto i meneghini per 2-1 con la rete del successo subita a 1′ dalla fine.

Una vera e propria beffa per i ragazzi under 16 di Civitavecchia che sicuramente meritavano di giocarsi la chance per una medaglia in occasione delle finali nazionali.

“E’ una sconfitta che fa molto male – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè la nostra è una squadra piena di talento e che poteva ambire senz’altro ad una medaglia. Ma la surreale decisione della FISR ha fatto si che avessimo il calendario più complicato d’Italia, costretti a giocare sempre fuori casa e sempre contro i più forti. Solamente per una rete, subita a pochissimo dalla fine, siamo eliminati: non può che esserci amarezza anche considerando che se avessimo giocato in altre condizioni la partita avrebbe potuto prendere un altro andamento.

Al di là delle recriminazioni però è andata così: complimenti al Milano che ha vinto di un soffio e ha saputo sfruttare il fattore campo e merito ai nostri ragazzi che non hanno mollato fino all’ultimo disco. Da sottolineare il clima di grande sportività, in campo e fuori, nonostante la posta in palio fosse altissima.

Speriamo che per il futuro la FISR impari dai propri errori e non ripeta l’accadersi di situazioni tanto grottesche quanto ingiuste”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Manuel Carannante, Giulia Buzzi, Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Leandro Galioto. Allenatrice: Martina Gavazzi