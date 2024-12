Domenica 1 Dicembre la UNDER 12 del Rugby Civitavecchia in trasferta a Frascati

CIVITAVECCHIA – La UNDER 12 del Rugby Civitavecchia impegnato domenica 1 dicembre alla festa del Rugby ospite alla Festa del Rugby Frascati.

Una trasferta impegnativa che ha visto i giovani rugbisti biancorossi impegnati su un campo ostico.

Le risposte giunte in questo primo impegno del mese di dicembre appaiono sufficienti ma con margini di miglioramento agli allenatori-educatori dei giovanissimi biancorossi.

Per tutti quanti giovani ed adulti assiepati a bordo campo una splendida mattinata, all’insegna del sorriso. Il divertimento, che è la cosa che conta di più, è stato centrato in pieno.

Così coach Alessio Cicoria del Rugby Civitavecchia sugli incontri:

“Impegno difficile contro squadre fisicamente e tecnicamente più avanti rispetto a noi. Contro Frascati, L’Aquila, Fiumicino e Villa Pamphili i ragazzi non si sono di certo arresi ma hanno trovato la forza per affrontare a testa alta squadre al momento più forti. Queste partite, con avversari di un livello superiore al nostro ci stimolano ad un maggiore impegno per crescere e migliorare”.