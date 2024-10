Dai Campionati regionali cadetti medaglie e primati per la Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Il Centro di preparazione olimpica di Formia ospita iUna schiera di giovanissimi U14 provenienti da tutto il Lazio si sono dati battaglia per raggiungere le alte vette delle classifiche. Come sempre sugli scudi la

Maglia bis di campionessa regionale fra i nati 2012 per Elena Riccobello che si migliora sul salto in alto con la misura di 1,48m e nei 200m a ostacoli con 31”83, altra maglia altra gara e quindi altro campione regionale, questa volta sui 1000m corsi in 3’07”25 da Andrea Tavella al personal best.

La società civitavecchiese si è presentata con un alto numero di iscritti, 42 atleti/gara divisi in velocità, mezzofondo, staffette, lanci, salti e ostacoli.

Tante le medaglie portate a casa e tanti i personal best sul finire di una stagione importante che ha visto la squadra dei giovanissimi biancoazzurri sempre sugli scudi delle più importanti manifestazioni regionali. Nelle parole del Presidente Claudio Ubaldi il riassunto di un percorso di crescita avvenuto con continuità e costanza seguito dai tecnici Silvia De Fazi e Samuele Scifo con il supporto di Riccardo Virtuoso e nella prima parte della stagione agonistica con Isabella Papa: “Tre titoli regionali portati a casa ad impinguare il già ricco medagliere della stagione, ma soprattutto resta negli occhi l’immagine di un gruppo pieno di entusiasmo e di tanta qualità. Tutte le specialità coperte a dimostrazione di una poliedricità degli atleti, nonostante la giovane età, e della multilateralità portata avanti dai tecnici.”

I risultati di rilievo sono da evidenziare in tutte le discipline: Emma Pastorelli argento nel peso con a misura di 8,23m; nel vortex argento e bronzo per Matilda Lancioni e Sofia Biondi, le nate 2011 scagliano l’attrezzo a 32,90m e 32,41m, con loro la bella prova di Sandra De Fazi in 24,70m bronzo fra le 2012.

Nei 1000m argento per Leonardo Grossi in 3’15”30 a far compagnia sul podio ad Andrea Tavella, 3’40”81 alla prima uscita stagionale sulla distanza di Francesco Papacchini. Fra le ragazze Sofia Biondi è bronzo in 3’19”81 con Letizia Merone al 5° posto ma vincente in batteria con 3’34”34. Nei 300m Cloe Corvese è bronzo in 49”24, vicino al podio Emma Pastorelli in 49”50, Sandra De Fazi chiude in 53”83, Giorgia D’Orazio 54”60. Al maschile Francesco Leoncelli registra 52” netti. Velocità al rettilineo dei 60m con i netti miglioramenti di Matilda Lancioni in 8”64 vincitrice di batteria e Leonardo Grossi in 8”89 entrambi in 4^ posizione; con loro si registrano i positivi riscontri cronometrici di Linda Pontani in 9”53, Cloe Corvese in 9”44, Nicole Bettini in 9”53 vincente di batteria e Giorgia D’Orazio in 10netti. Nelle gare di corsa con barriere abbiamo le prove di Nicole Bettini in 12”54 ai 60m ostacoli e il 4° piazzamento regionale di Myriam La Rosa in 32”08. Per i salti bene Linda Pontani all’alto in 1,28m; ancora salti, questa volta in estensione, con Leone Lasagna in 3,29m mentre nei 60m corre in 10”10; Francesco Papacchini al salto in lungo segna la miglior misura a 3,08m. Al lancio del vortex, il classico propedeutico al giavellotto, terza e quarta posizione per Andrea Tavella e Francesco Leoncelli rispettivamente con le misure a 41,45m per il bronzo e 39,45m al miglior lancio della propria serie.

Le 4×100 chiudono la giornata al CPO, 6^ su 20 squadre le ragazze con La Rosa-Lancioni-Riccobello-Biondi in 56”19. schierate altre due staffette che consegnano il testimone all’arrivo in 59”41 con Leoncelli-Grossi-Papacchini-Tavella e 1’00”80 con De Fazi-Bettini-Corvese-Pontani.

Patrizia Rotolo