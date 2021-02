Cv Volley-Rim: collaborare permette di raggiungere risultati migliori

CIVITAVECCHIA – Un passo fatto insieme, nella piena comunione di idee e rispetto. La Cv Volley e la Rim Cerveteri danno il via ad una collaborazione per arricchire la rosa dell’under 19 cerveterana con due atlete cresciute nel vivaio rosso nero.

Complici di questa intesa il rispetto reciproco e la condivisione di un progetto che ha portato all’individuazione delle atlete più idonee attraverso dei criteri ben precisi.

L’A.S.D. Civitavecchia Volley è da sempre una realtà pronta alle sane collaborazioni in favore della crescita della pallavolo sul territorio ma soprattutto degli atleti, sia dal punto di vista umano sia tecnico.

Ha così trovato nella Rim un solido appoggio che condivide con la società civitavecchiese lo stesso sistema valoriale.

L’idea di unire le forze nasce dalla domanda fatta dalla Presidente Rim Ilenia Rinaldi e dalla vicepresidente Maura Rinaldi alla Cv Volley. L’obiettivo è quello di rafforzare con due innesti rosso neri le file dell’under 19 verde blu che sta partecipando alla fase di qualificazione per l’Eccellenza.

Nasce così un progetto che è arricchito anche dall’appartenenza delle due società a due comitati territoriali diversi.

Le dichiarazioni del Direttore Tecnico Cristiano Cesarini: “La collaborazione che abbiamo creato è positiva perché abbiamo trovato l’incastro migliore tra i rispettivi progetti societari e i progetti che abbiamo sulle singole atlete. Ci siamo venuti incontro con rispetto ed ascolto attivo e abbiamo condiviso una riflessione molto approfondita su quali potessero essere le atlete più idonee. Inoltre abbiamo valutato l’impegno di cui le atlete potessero realmente farsi carico e delle attitudini non solo tecniche ma anche personali ed umane. Siamo sicuri che questo sarà solo un piccolo passo rispetto a ciò che possiamo creare in futuro con rispetto ed amicizia.”