Referendum 2020: vince il SI con oltre il 69%

Civitavecchia – Ha vinto il Si al referendum con oltre il 69 % dei voti a scrutini ancora in corso, dato aggiornato alle 17.57. Il No ha raggiunto la soglia del 30,62 %. Questi i dati a livello nazionale che determinano un trend per il Si definitivo o quasi. A livello cittadino, Civitavecchia è in linea con il dato nazionale a scrutinio finito, in base ai dati del Ministero dell’interno, il Si ha raggiunto la quota del 69,27 contro il No al 30,73. In città si sono recati alle urne 17.677 elettori su un totale di 41.813, pari al 42,28%; schede nulle 47 e bianche 27